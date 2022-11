Principes physiques du coeur humain

Dans ce roman intimiste et sensible, nous suivons quatre personnages dont les trajectoires se croisent et s'entremêlent pour créer une trame complexe et chatoyante, à l'image des relations humaines. Il y a Pierre, l'enseignant quinquagénaire qui, depuis la mort de sa femme, élève seul sa fille adolescente. Il y a Rose, une veuve misanthrope dont les journées sont rythmées par l'écoute répétée d'un vieux 45 tours. Il y a aussi Lou, un garçon de 9 ans issu d'une famille très modeste, dont presque personne ne semble remarquer la vive intelligence, les talents et la précoce maturité. Enfin, il y a Kathleen, la mère de Lou et de trois autres enfants, qui tâche de son mieux de joindre les deux bouts tout en menant une vie amoureuse insatisfaisante, jalonnée de rencontres éphémères.