Manuel de l'autiste

L'autisme est un trouble mystérieux, qui fascine autant qu'il effraie, notamment parce que les personnes qui en souffrent semblent isolées dans un monde intérieur. La diversité de ses manifestations, la difficulté à établir son origine font de ce trouble mentale un trouble à part. On parle désormais de troubles du spectre de l'autisme (TSA) pour désigner ce qui apparaît aujourd'hui comme une anomalie du neurodéveloppement très précoce. Les TSA sont très divers. Il peut s'agir d'altérations des interactions sociales, de problèmes de communication (langage et communication non verbale), de troubles du comportement correspondant à un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et répétitif, de réactions sensorielles inhabituelles... qui sont souvent à l'origine de difficultés d'apprentissage et d'insertion sociale. Et pour compliquer le tout, l'autisme ne correspond pas forcément à une déficience intellectuelle (qui ne concerne qu'un tiers des personnes diagnostiquées) : le syndrome Asperger est un TSA associé à un très bon développement intellectuel.