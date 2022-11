Hygge and kisses

Bo a 26 ans et mène une vie calibrée à Londres. En apparence, elle est pourvue de tous les attributs d'une vraie adulte : un poste respectable de responsable marketing, un appartement à elle, une vie sociale active, le même petit ami depuis 8 mois. Pourtant, elle ne peut se départir du sentiment qu'elle reste une petite fille qui jouerait à la grande. Et si sa vie d'adulte n'était qu'une parodie ? Est-elle en train de traverser la "crise du quart de vie" ? Kirsten, sa colocataire danoise, lui suggère d'aller se changer les idées dans la maison de sa mère, au nord du Danemark. Cette proposition inattendue va précipiter le destin de la jeune femme. Dans la villa de Skagen, la jeune femme découvre trois invités surprise. La météo peu clémente d'un hiver scandinave, et les 17 heures de nuit par jour, contraignent ces colocataires forcés à cohabiter selon l'art du hygge danois.