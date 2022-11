C'est peut-être dommage, mais Godefroy de Montmirail n'aurait jamais dû porter de poulaines dans Les Visiteurs. De même que les vrais soldats spartiates, contrairement à ce que raconte 300, ne se seraient pas jetés dans la bataille des Thermopyles en slip de cuir, ou que Jeanne d'Arc ne serait en aucun cas parue en public sans être habillée à la pointe du luxe médiéval. Mais ça, on ne peut pas vraiment le savoir si on ne se base que sur les films et les séries historiques qui nous entourent. Erratum les passe au peigne fin, et propose une lecture corrigée des anachronismes qui ont bercé notre culture audiovisuelle bien-aimée, mais souvent à côté de la plaque. En épinglant les mauvais exemples d'armure, de corset, de chaussure, de jupe, ou de perruque, l'Histoire y est revisitée par ce qu'il y a de plus intime : le costume. Un double regard en aller-retour sur les mentalités d'autrefois et les obsessions de notre époque.