La nouvelle collection inédites des petits livres astro écrits par Shana Lyès (251 k abonnés sur Instagram), l'une des astrologues les plus réputés en francophonie ! Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur votre signe Gémeaux ! Vous êtes Gémeaux ? Vous voulez savoir quelle est la symbolique de ce signe, sa planète ? Vous souhaitez en apprendre davantage sur les caractéristiques du Gémeaux ? Ce petit livre est un parfait mélange entre théorie astrale, explications des astres et exercices concrets à réaliser pour un mieux-être, c'est-à-dire, mieux vivre avec votre essence. A travers ces pages, vous découvrirez pourquoi vous êtes né. e sous ce signe astrologique, son énergie, sa philosophie, sa place au sein du zodiaque... Mais également ce que cela dit de vous, en tant qu'être humain : quelles sont vos forces et vos faiblesses... Comment le Gémeaux interagit dans votre thème astral et quelles sont vos meilleures compatibilités. Vous aurez également l'occasion de découvrir les pierres et cristaux conseillés pour révéler le potentiel intérieur du Gémeaux. Vous saurez quelles sont vos périodes créatives, énergiques ou au contraire plus dans l'introspection. Et pourrez enfin vous découvrir à travers votre signe !