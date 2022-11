Les petits plaisir de l'hiver

Voici le premier opus d'une série de 4 albums sur les saisons, mettant en scène de manière poétique les petits plaisirs simples en lien avec les saisons et la nature. Des ouvrages pour les petits, beaux, sensibles, tout en étant justes et vrais. Qui n'a jamais, enfant, frissonné de plaisir en faisant craquer la glace d'une flaque gelée sous ses pieds ? Ou en jouant avec les étincelles d'un feu de cheminée ? Ou encore en dessinant sur la buée d'une vitre, en attrapant un flocon de neige au vol... Chacun de ces " petit plaisirs hivernaux " est raconté à travers une saynète délicate et poétique réalisée en papier découpé. Histoire de faire rêver les enfants et de leur donner le goût des belles choses que nous offent la nature. Histoire aussi de rappeler aux grands enfants que nous sommes tous ces émotions simples de nos jeunes années. Liste des petites choses qu'on aime en hiver : - Compter les nids d'oiseau - Se prendre pour un dragon (cracher de la fumée) - Casser la fine couche de glace sur les flaques gelées - Passer incognito (capuche, écharpe, bonnet) - Collectionner les perles de gouttes gelées - Voir l'invisible (toiles d'araignées gelées) - Attendre la neige - Avaler un flocon de neige - Collectionner les graines - Les bouquets de fleurs/herbes séchées - Dessiner sur les vitres gelées/embuées - Se réchauffer les mains sur mon bol de chocolat chaud - Regarder danser le feu de cheminée - Rêver au printemps A paraître : - Les petits plaisirs du printemps (mars 2023) - Les petits plaisirs de l'été (juin 2023) - Les petits plaisirs de l'automne (août 2023)