Le Temple du dieu Néant vous emmène dans une ambiance pulp sentant bon la sueur, la peur, l'humidité chaude de la jungle et le salpêtre des vieilles pierres oubliées... Plus le temps passe, plus vous regrettez d'avoir accepté de prendre la tête de cette expédition. Pourtant, sur le papier, tout paraissait si simple : retrouver un temple perdu quelque part dans la forêt amazonienne et ramener le trésor qu'il contient. Avec votre expérience, cela n'aurait dû être qu'une formalité... Au-delà du nom sinistre du temple et des indigènes qui ont déjà décimé plus de la moitié de vos hommes, ce qui vous inquiète le plus, ce sont vos principaux compagnons. Une aventurière sans scrupule ; un colosse indien, effrayant, brutal ; un archéologue hautain qui en sait plus qu'il ne veut bien l'admettre. Pour l'instant, ils font mine de vous obéir... Quatre fins à découvrir, de la pire à la meilleure !