De Nice à Vienne, un si long hiver. Ou le récit de la Grande Traversée des Alpes à ski de randonnée raconté comme un voyage dans le temps et dans l'espace de cette géographie des hauteurs. Quatorze étapes originales liées par le fil des amitiés et de l'engagement. Un guide de haute montagne emmène un groupe de clients passionnés d'un bout à l'autre de l'arc alpin, dans les massifs les plus sauvages de France, d'Italie, de Suisse et d'Autriche : ce grand voyage à ski de randonnée de Nice à Vienne, poursuivi chaque printemps depuis près de vingt ans, s'achève malgré les années de pandémie. L'auteur raconte cette aventure vécue en commun avec verve, partageant l'art de tracer sa voie sur des itinéraires originaux et exigeants, de déjouer en finesse les pièges de la montagne hivernale tout en restant à l'écoute des hommes et des femmes qui suivent sa trace. Un récit vivant, surprenant, plein de scènes singulières, de moments de doute et de fatigue. Les journées s'étirent, du froid des petits matins aux soirées chaleureuses dans les refuges - parenthèses hors du temps où la vie ensemble est une priorité. Des cartes scandent les quatorze étapes, pour rêver et se préparer avant de partir en voyage skis aux pieds. Jean Annequin est guide des montagnes du monde depuis l'âge de 25 ans. Il a publié A ski autour du monde.