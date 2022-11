Le coeur de l'hiver

Bienvenue dans le pire cauchemar de Walt Longmire. L'hiver approche, et pour le shérif, il s'annonce bien plus rude que d'habitude. Tomas Bidarte, le chef de l'un des plus redoutables cartels du Mexique, a kidnappé sa fille Cady. Parti à sa rescousse, Walt s'enfonce dans le désert mexicain, loin de tout, où personne ne parle sa langue ni n'est susceptible d'aider un étranger. Quant aux autorités américaines ou mexicaines, inutile d'y songer. C'est donc armé de son fidèle Colt .45, de sa rage et de son intuition que Walt s'en va affronter toute une organisation.