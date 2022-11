Millie et le royaume des sirènes Tome 4 : Sauvetage sous l'océan

Plongez sous l'océan avec Millie la sirène, et vivez des aventures merveilleuses ! Aujourd'hui, c'est la Chasse au corail de cristal dans le royaume des sirènes. Millie est impatiente, elle a été invitée par son amie Luna à y participer ! Mais une violente tempête bouleverse les courants sous-marins, et un baleineau s'échoue dans le port. Le temps est compté pour Millie et ses amis s'ils veulent le sauver...