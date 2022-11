Blanche Tome 3 : A la pointe de l'épée

Blanche ne croit pas à la magie : voilà la jeune espionne repartie pour une nouvelle mission secrète ! Au palais royal, on ne parle que du célèbre voyant Vitreum, capable de lire dans les astres les secrets les mieux gardés. Il est l'hôte du roi Louis XIII et de la reine Anne, et tous souhaitent ardemment obtenir l'une de ses prédictions. Pourtant, Blanche n'est pas convaincue par cet étranger à la barbe sombre et aux yeux profonds comme des puits... qui semble en savoir bien trop sur la cour de France ! L'enquête de la jeune espionne la mènera au coeur de Notre-Dame de Paris. Mais est-elle prête à y découvrir la bouleversante vérité qui l'attend ?