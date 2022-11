Bernard Plossu / 36 vues

La collection 36 vues invite un photographe à raconter, avec ses mots, l'histoire de trente-six de ses images. On ne présente plus Bernard Plossu. De Mexico City à La Ciotat, en passant par Delhi, cet infatigable voyageur traque la poésie depuis plus de cinquante ans. Toujours entre deux trains, l'homme au Nikkormat s'est laissé convaincre de raconter l'histoire de trente-six de ses images. Certaines ont fait comme lui le tour du monde, d'autres sont montrées ici pour la première fois. Vous allez voir, personne ne raconte Plossu comme Plossu !