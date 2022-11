Un fairway nommé Désir. 100 chroniques golfiques

Toutes les chroniques jubilatoires de Pierre Michel Bonnot sur le golf. Depuis vingt ans, Pierre Michel Bonnot tient chronique dans Le Journal du Golf, l'un des titres du groupe L'Equipe. Sa plume drôle et acerbe de passionné et de joueur n'a jamais lassé les lecteurs qui sont nombreux à en redemander. Dans la lignée d'Antoine Blondin, Bonnot voyage entre les splendeurs et les misères du joueur de golf, qu'il s'appelle Tiger Woods ou le Colonel Molle, l'un de ses héros récurrents du club imaginaire du Old Fart GC. Dans ce truculent voyage en absurdie, il est question de télémètre, de swing ou de club house, magnifique inventaire à la Prévert du sport le plus ingrat et pourtant le addictif qui soit. Pour golfeurs avertis !