Etre l'acteur de sa retraite. Définir un projet, s'organiser, gérer le changement... pour décrocher le premier rôle de sa retraite !

La retraite, enfin... Quels sont vos souhaits, vos projets, vos rêves pour cette nouvelle vie ? Comment transformer les années à venir en véritable succès personnel ? Comment profiter sereinement de votre retraite, tout en accomplissant ce qui compte réellement pour vous ? Car la retraite laisse envisager de belles années, mais à condition qu'elles répondent vraiment à vos besoins et à vos valeurs personnelles. L'objectif de cet ouvrage est à la fois simple et ambitieux : vous faire prendre conscience de ce que vous souhaitez véritablement vivre pendant votre retraite. A travers des exemples, des témoignages, des exercices pratiques et plusieurs axes de réflexion, vous aurez le plaisir de découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité, des solutions inédites et des moyens concrets pour réaliser le scénario de votre nouvelle vie. Alors, osez vivre votre retraite, parce que vous l'avez bien mérité !