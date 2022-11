Histoire de la nuit des temps

A la suite de ses travaux sur les chrononymes (Les noms d'époques, Gallimard, Bibliothèque des histoires, 2020), inspirés par une réflexion inaugurale sur l'invention de la Belle Epoque (La véritable histoire de la "Belle Epoque" , Fayard, 2017), l'historien Dominique Kalifa (1957-2020) fait le pari d'écrire l'histoire d'un chrononyme flou et sans histoire, dont l'usage s'est pourtant imposé : la "nuit des temps" , à laquelle renvoie le langage courant, pour dire l'ancienneté sans avoir à la dater. Quels imaginaires recouvre cette expression qui nous renvoie à un début incertain ou à des origines obscures ? Qu'y avait-il même avant la "nuit des temps" ? Des ténèbres, le chaos, une vie littéralement pré-historique ? C'est à ce défi historiographique qu'entendait répondre ce texte auquel travaillait Dominique Kalifa juste avant sa mort, et qu'on lira non seulement comme une enquête à travers la philosophie, l'anthropologie, la littérature, l'ésotérisme et le conspirationnisme, mais aussi comme une réflexion sur l'histoire, son écriture et ses usages. Ce livre inachevé, qui donne accès au laboratoire de l'historien, est présenté par Philippe Artières, qui l'éclaire de pages lumineuses et sensibles.