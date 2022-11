Réalisez ce que vous faites

Se signer, chanter le Kyrie eleison ou l'Agnus Dei, écouter les lectures ou s'unir aux prières du prêtre, en chantant le Gloire à Dieu et l'acclamation d'anamnèse, autant d'actes liturgiques, d'acte de foi, qui ont leur correspondance dans les Ecritures ! Dans ce livre, l'auteur étudie les interactions qui unissent la Bible et la liturgie. Dans ses décisions Concile a demandé qu'on restaure la liturgie de manière à mieux faire percevoir aux fidèles combien les rites témoignent du goût vivant d'une lecture de la Bible en Eglise L'ouvrage aborde cette problématique sur un cas de figure concret qui permet à la fois de l'approfondir et d'en mesurer l'intérêt. Ses sept chapitres donnent sept exemples concrets de mise en correspondance d'une matière biblique et d'un rite. Ils offrent ainsi un intéressant kaléidoscope pour une pratique mystagogique à laquelle le Concile a voulu encourager en posant comme règle que " les actions et les symboles [de la liturgie célébrée] reçoivent leur signification de la sainte Ecriture. " (Sacrosanctum Concilium n. 24). Les personnes intéressées par la Bible trouveront ici de quoi se familiariser avec un écrit du Nouveau Testament peu abordé : l'Epître aux Hébreux tandis que les personnes intéressées par les rites liturgiques y trouveront de quoi progresser dans la mise en oeuvre d'un appel répété du Magistère.