Notre-Dame du Nil. Edition collector

"Il n'y a pas de meilleur lycée que le lycée Notre-Dame du Nil. Il n'y en a pas de plus haut non plus. 2500 mètres annoncent fièrement les professeurs blancs. 2493, corrige soeur Lydwine, la professeure de géographie. "On est si près du ciel", murmure la mère supérieure en joignant les mains". Rwanda, années 1970. Dans un lycée près des sources du Nil, des jeunes filles en fleurs se préparent à devenir de bonnes épouses, de bonnes mères, de bonnes chrétiennes. Mais sous le calme apparent couve la haine raciale... Rescapée du massacre des Tutsi, Scholastique Mukasonga nous offre une oeuvre poignante, où des adolescentes aux mains nues tentent d'échapper à une Histoire monstrueuse.