Quand la ville dort

Dans la vie secrète et nocturne de la grande ville, s'agitent de drôles de corps. Gus le petit bossu, moitié criminel, moitié héros. Dix, le tueur solitaire, qui, à ses heures, fait du sentiment. Doll, l'entraîneuse vieillissante et qu'attend le ruisseau. Et puis Riemenschneider, l'infatigable, le patron, silencieux et courtois, qui ne quitte une prison que pour entrer dans une autre.