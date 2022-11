A peine sorti de prison où il vient de purger une peine de six mois, Dashiell Hammett se réfugie à Katonah dans la maison de campagne d'un couple d'amis pour travailler à un nouveau roman. Mais une vieille connaissance se présente, le colonel Lindgren, dit Tulip, un personnage trouble rencontré pendant la guerre des Aléoutiennes, qui cherche à le convaincre d'écrire sur sa vie riche en anecdotes toutes plus romanesques les unes que les autres, et entraîne Hammett dans un dangereux imbroglio... Le dernier Hammett est un roman hard-boiled très dense, avec du suspense, une enquête, des mystères qui parfois n'en sont pas, des digressions, des personnages qui évoluent, tour à tour amis ou suspects. C'est aussi un roman sur les jeux de miroirs entre réalité et fiction, et sur la manière dont celle-ci construit la vie des lecteurs autant que la réalité.