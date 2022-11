Vincen Beeckman travaille sur des projets au long cours, son oeuvre profondément engagée se fonde sur une pratique toujours collaborative. Il porte une attention singulière à ses sujets, avec lesquels il établit un dialogue permanent grâce à sa photographie. Depuis plus de huit ans, il se rend à La Devinière, souvent le vendredi. Il y joue aux échecs et participe aux fêtes et anniversaires. Sans s'imposer, il crée une routine photographique et tient un journal qui témoigne du lien qu'il tisse avec les résidents. Ce centre de psychothérapie institutionnelle, fondé en 1976 par Michel Hock comme une alternative à l'hôpital psychiatrique, fut créé pour accueillir une vingtaine d'enfants atteints de troubles mentaux et réputés incurables. Ils y résident toujours aujourd'hui. Libres de leurs mouvements, leurs journées s'organisent en harmonie selon leurs besoins avec l'encadrement d'une équipe thérapeutique attentive. On y rencontre Jean-Claude, " l'homme le plus fort du monde ", qui s'entraîne à soulever des charges qu'il fabrique avec tout ce qu'il trouve ; Eric, un génie de la construction, qui dessine, planifie et construit des cabanes ; Laetitia, fan de ACDC, qui a toujours un nouvel amoureux ; ou encore Vincent qui déchire les photos et les donne à Jean-Luc, passionné de puzzles, qui les recolle...