Pour que l'entreprise continue à nous faire rêver. 20 réflexions pour trouver sa place dans l'entreprise de demain

Le travail peut nous propulser, parfois avec soudaineté, vers des planètes mirifiques, provoquer des découvertes savoureuses, il peut aussi nous détruire, nous recroqueviller. Contrairement à ce que l'on en dit souvent, le travail n'est pas une valeur, mais un simple chemin qui nous mène quelque part, vers l'accomplissement de quelque chose, d'une exigence, d'une aventure collective, toujours plus grande que nous. C'est sur cette route qu'il arrive que nous vivions un accomplissement personnel. L'entreprise, au sens large, fédère et élève, abêtit ou assèche, selon les gens et les contextes. Dans le même temps, la mondialisation et la digitalisation auront poussé les entreprises à repenser leurs pratiques, jusqu'à leurs identités. Le vent du progrès aura soufflé tellement fort qu'il aura bousculé les modèles économiques. Les tables sont renversées. Enfin, ce monde en mutation sera ressorti choqué et fragilisé de la première pandémie du 21e siècle. Le rapport des hommes et des femmes au travail, et donc à l'entreprise, change en mode accéléré. Pour mieux se préparer à demain, l'auteur a voulu réfléchir, sans tarder, au futur de nos vies en entreprises. Car pour continuer à rêver ou à faire rêver, les salariés et les managers devront penser autrement. C'est l'ambition de ces chroniques, en forme d'espoirs.