Caillou : La veille de Noël

Pour patienter e en attendant Noël... C'est la journée qui précède Noël et Caillou n'en peut plus d'attendre la nuit ! Il planifie même de rester éveillé toute la nuit pour assister au passage du père Noël. Mais cela s'avère un peu plus difficile que prévu... Le matin venu, son bas de Noël est rempli de présents ! Pour aider les petits à attendre Noël, ce livre contient un calendrier de l'avent avec autocollants.