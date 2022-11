Rap in France. L'émergence du rap français dans les années 90

Rap in France d'Olivier Cachin retrace l'ascension qu'a connu en une décennie seulement le rap français. En perpétuelle mutation, il est passé de l'ombre à la lumière, de l'underground discographique à l'ultra visibilité médiatique. - Dans les années 1990, une nouvelle génération d'artistes et de groupes français issus des quartiers et des banlieues se revendique rappeurs. Parmi eux, MC Solaar, NTM, IAM, Ministère A. M. E. R, la Mafia K'1 Fry ou encore Assassin. Ce rap pluriel et créatif impulse un nouveau style alliant trouvailles sémantiques, textes contestataires et revendicatifs. - Rap in France d'Olivier Cachin retrace l'ascension qu'a connu en une décennie seulement le rap français. En perpétuelle mutation, il est passé de l'ombre à la lumière, de l'underground discographique à l'ultra visibilité médiatique. - Au début des années 2000, des rappeurs comme Booba et Ali marquent une rupture avec l'idéologie et les thèmes du rap des nineties. En effet, ils inaugurent une période plus sombre, celle d'un rap de la rue refusant toute concession. - Cette génération a contribué non sans peine à faire ce que le rap français est aujourd'hui : le genre musical le plus écouté en France.