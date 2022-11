Renaissance italienne. Les messages cachés des grands maîtres

Les mystères de la Renaissance italienne décryptés dans ses plus belles oeuvres Le langage visuel secret des grands maîtres de la Renaissance italienne, comme Michel-Ange, Léonard de Vinci ou encore Raphaël, se dévoile dans certains détails cachés de leurs oeuvres, pourtant visibles de tous. Ces artistes témoignent de la survie d'un passé païen mystique et l'existence d'une ancienne fraternité aussi unie que mystérieuse. Ce superbe livre présente plus de 160 oeuvres venant du musée des Offices, des différents musées, couvents ou églises de Florence et de Toscane. Les plus grands artistes y sont présents : Mantegna, Le Corrège, Bronzino, del Piombo, Vasari, Giotto. Les maîtres de la Renaissance, soutenus par les Médicis, imprégnés de culture antique et de foi chrétienne, initiés dans des confréries secrètes, étaient pénétrés de l'idée que " ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ". Chacun de ces somptueux tableaux est présenté dans un texte court et précis, nous faisant découvrir progressivement leur sens caché et la vision humaniste qu'ils nous transmettent. Nous regardons alors ces oeuvres d'un oeil nouveau.