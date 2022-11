Ecrasés par le football - Qatar Coupe du Monde 2022. 0

Amar a 16 ans et habite en Inde, à Pondichéry. Pour subvenir aux besoins de sa famille il décide d'aller travailler au Qatar sur les chantiers de construction des stades de la Coupe Monde. Il y va avec son cousin Yasir, qui vient du Pakistan. Les promesses de salaires sont alléchants et puis .. c'est le football, et les deux cousins on le sentiment de faire quelque chose qui restera dans l'Histoire. Hélas ils vont rapidement déchanter. les conditions de travail sont épouvantables, les blessés et les morts se multiplient parmi les ouvriers. Amar et Yasir décident d'alerter des organisations de défense des droits de l'Homme, des gouvernements, des syndicats internationaux...