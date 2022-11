Histoire du Japon. Des origines à nos jours

Aux yeux de l'Occident, le Japon a toujours été un mystère, nourri de clichés et de fantasmes : l'inventeur de l'ikebana, la victime des bombes atomiques, le colossal concurrent technologique et commercial... L'histoire du Japon est d'abord celle d'un peuple d'origine hétérogène qui a su évoluer au contact d'autres mondes et se muer en Etat-nation impérial, puis industriel. Aujourd'hui, l'archipel se retrouve pris en tenaille entre la Chine et les Etats-Unis. Il n'en reste pas moins la troisième puissance économique mondiale, diffuse les produits de son soft power, ne cesse d'innover et souvent de surprendre. C'est cette histoire d'un peuple à nul autre pareil, qui a dû et su faire son miel de la prétendue "modernité" , sans y perdre son âme ou son identité, que l'auteur nous raconte avec passion.