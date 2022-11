L'Histoire de la Méditerranée. 0

Star des destinations touristiques, la Méditerranée est célèbre pour son climat et une certaine dolce vita. A la croisée des continents, elle est aussi l'espace de la rencontre à la fois féconde et tragique de l'Orient et de l'Occident. Dans le sillage des commerçants grecs ou phéniciens, des conquérants romains et arabes, des croisés latins et des corsaires barbaresques, du tumulte de la colonisation européenne jusqu'aux exils et tensions d'aujourd'hui, cet ouvrage élaboré avec les meilleurs spécialistes propose un exceptionnel voyage à la découverte de cet espace fascinant et complexe.