Bertil Galland. Vagabond des savoirs

Journaliste, éditeur et écrivain, Bertil Galland a inlassablement arpenté le monde comme chaque recoin du canton de Vaud et de la Suisse. Homme de savoirs, de passions, de rencontres et de fidélités, il a cumulé plusieurs vies que ce portrait biographique cherche à rassembler pour rendre compte d'un parcours hors du commun et protéiforme. S'il ne s'inscrit pas dans les modes politiques et intellectuelles, Galland est souvent à contre-courant, au croisement de plusieurs pensées et expériences, au carrefour de multiples espaces politiques, culturels ou sociaux. Sa part de mystère ? Peut-être l'idée que l'on peut concilier l'inconciliable. Ou la conviction que la littérature dépasse les divisions idéologiques.