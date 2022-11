L'histoire de l'Occident. Choc et métamorphoses

Qu'est-ce que l'Occident ? A cette question simple, cet ouvrage offre une réponse complexe et passionnante. Depuis la Grèce antique, la notion d'Occident a changé de contours pour s'identifier tour à tour à l'Empire romain, à la Chrétienté médiévale, à l'Europe coloniale, au monde libre... Sa civilisation, ses valeurs universelles, sa toute-puissance, ses faiblesses expliquent pourquoi il suscite toujours fascination et répulsion. Mais, si l'héritage de l'Occident reste partout présent, le monde a changé. Et l'Occident n'en est plus le nombril. Son éclat s'est terni. L'Histoire de l'Occident décrypte le rééquilibrage du monde en cours.