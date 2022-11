Histoire du théâtre en Suisse romande

Par qui, comment et où le théâtre a-t-il été développé en Suisse romande ? Pour la première fois, un ouvrage expose chronologiquement les faits, du début de notre ère jusqu'à nos jours. Ce panorama situe dans leur contexte les grandes aventures de la création scénique qui se sont déroulées entre les Alpes et le Jura : à Genève et Lausanne, centres urbains qui ont d'abord stimulé les arts de la scène sur l'arc lémanique, mais aussi à Neuchâtel, à Fribourg ou dans le Valais. Il éclaire ainsi les évolutions comme les ruptures de la vie théâtrale à l'échelle de la région. Il montre aussi bien les courants dominants de chaque période que les propositions divergentes liées aux parcours originaux de certains acteurs, metteurs en scène ou auteurs et de leurs institutions théâtrales. Car l'histoire de ces lieux de culture, c'est avant tout celle des gens qui les font vivre.