Mes cartes d'affirmations positives. Pour un shoot de bien-être et de positivité au quotidien

Reconnectez-vous à votre intuition et manifestez vos rêves Les affirmations positives sont des phrases simples, ayant pour but de transformer votre façon de penser et modifier votre discours intérieur. Tirez-en une chaque jour parmi les 40 cartes que propose ce coffret, à méditer ou à conserver avec vous pour attirer l'abondance. Vous découvrirez ainsi les bienfaits de la loi de l'attraction et apporterez une touche de positivité, de bien-être et de motivation à votre quotidien, pour concrétiser tous vos projets, même les plus fous.