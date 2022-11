Japon Kawaii avec Lil Sire. 20 projets en pas-à-pas avec l'artiste

Découvrez le nouvel Artiste Académie dédiée à la culture nippone, Lil Sire vous transporte dans son univers et vous initie à 20 projets kawaï en pas à pas : un véritable cours particulier vous attend au fil des pages ! Dans cet ouvrage, Lil Sire vous ouvre son univers fait de gouache pour vous faire découvrir la culture nippone, au fil de 20 projets en pas-à-pas. Des conseils pour apprendre à créer en autonomie, inspirations, matériel, choix des couleurs, etc. : ce livre vous fera voyager au Japon, grâce à la création d'oeuvres toutes plus kawaï (mignonnes) les unes que les autres.