Mindful moments. Nourrir son corps et son esprit

Chaque page de ce magnifique livre illustré offre une pensée inspirante de Deepak Chopra pour explorer en profondeur sa vie quotidienne, s'éveiller et être conscient de tout ce qui nous entoure. Nos vies sont emplies de distractions et de bruits qui peuvent être accablants ; faire une pause pour lire une méditation ou une affirmation, simple mais profonde, est un moyen puissant de se recentrer et de se reconnecter à l'essentiel.