Destins des hommes et jeu des dieux. Lectures de l'Iliade

Philippe Rousseau propose une interprétation de l'Iliade fondée sur l'analyse de la logique immanente à la construction de l'intrigue et répondant à l'exigence de déchiffrement du sens formulée par l'aède dans le cinquième vers du poème. Croyant oeuvrer à leurs propres objectifs, les acteurs humains et divins du drame agissent selon un plan arrêté par Zeus, Fils de Cronos et Père des dieux et des hommes, dont l'économie dialectique et les jeux trompeurs leur échappe. Le dieu tourne la colère d'Achille et la défaite des Achéens en moyen de la perte de Troie. De la crise que raconte le poème, l'aède fait ainsi le moment décisif où se joue l'issue de toute la guerre, et la fin de l'âge des héros. Au fil des chapitres, Philippe Rousseau guide le lecteur dans l'analyse de cette mise en récit et montre comment l'Iliade absorbe et dépasse dans sa construction monumentale l'ensemble de la tradition épique du cycle de Troie.