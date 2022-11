Stevie Erickson a besoin d'un nouveau départ. Le décès soudain de sa grand-mère a fait partir en vrille l'existence de la jeune femme ; d'anciennes blessures remontent à la surface et viennent peser sur sa relation avec son petit ami, Jacob. Alors quand celui-ci se voit proposer un job de plongeur, chargé d'encadrer des groupes de touristes sur l'île paradisiaque de Rafiki, au large de la Tanzanie, sa décision est vite prise : voilà exactement le dépaysement dont ils ont besoin. D'abord hésitante, Stevie accepte de le suivre. Le voyage commence d'étrange façon ; leur première nuit d'hôtel se déroule dans un climat d'angoisse. Stevie, fragile, ne peut s'empêcher de se sentir suivie. Mais la rencontre avec Leo et Tamsin, un autre couple de backpackers, va apaiser les tensions et détendre la jeune femme. Leo et Tamsin sont beaux, rayonnants, pleins de vie, et semblent eux aussi séduits par Jacob et Stevie. Sur l'île de Rafiki, tout change de nouveau. L'amitié entre les deux couples, mais aussi la relation entre Stevie et Jacob, sont mises à l'épreuve. D'abord innocent et joyeux, le jeu de la séduction va désormais trop loin, beaucoup trop loin ; le désir tourne à l'obsession. Et lorsque les masques tombent, Stevie comprend qu'un tueur est sur l'île. Et que ce tueur est à ses trousses.