Big 3. Federer, Nadal, Djokovic en 40 histoires, débats et chiffres hors du commun

Federer, Nadal et Djokovic en 50 histoires, débats et chiffres hors du commun LE PREMIER LIVRE SUR LES 3 LEGENDES DU TENNIS MONDIAL Ils sont peut-être les trois plus grands joueurs de tous les temps. 21 titres en grand chelem pour Nadal, 20 pour Federer et Djokovic : les trois titans du tennis mondial écrivent la légende de leur sport à chaque confrontation, ne laissant que des miettes à leurs adversaires, tous ces grands joueurs qui auront eu la malchance d'évoluer sous leur règne. Leur histoire commune, pourtant, restait à écrire. On connaît leur empreinte, leur emprise, leur hégémonie, mais on connaît moins les anecdotes, les péripéties, les histoires qui ont jalonné ces vingt ans de carrière commune. Elles sont pourtant nombreuses, souvent impressionnantes, parfois cocasses. Les voici racontées en 50 chapitres de 3 pages environ qui porteront chacun sur un thème original reliant soit les 3 joueurs, soit 2 d'entre eux. Matchs légendaires, anecdotes (décalées parfois), débats, statistiques... en voici quelques exemples : Le jour où le "Big 3" a été inventé Le jour où Nadal et Djokovic ont repoussé le couvre-feu grâce à leur tennis (Roland-Garros 2021) : Le plus beau coup de leur vie Djokovic imite Nadal à Rome 2009 20 records du Big 3 qui ne seront jamais battus La génération perdue (leurs adversaires) Leur rapport à la France C'est qui, le GOAT ? Et Serena Williams, alors ? Test : quel "Big 3" êtes-vous ?