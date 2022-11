Des mères singulières. Les mères qui abandonnent leur enfant (1900-2020)

Des centaines de milliers de mères ont abandonné leur enfant au cours du XXe siècle. Elles sont encore actuellement 700, chaque année. La vox populi les juge souvent comme des femmes de mauvaise vie. Cet ouvrage va à l'encontre de ces préjugés. Il présente qui elles sont réellement, à travers leur âge, leur situation matrimoniale et familiale, leur origine géographique, leur profession et leurs ressources. Il vise aussi à mieux cerner les raisons qui conduisent ces mères à cette décision. Des caractéristiques communes rassemblent ces femmes. Des différences apparaissent aussi, liées à la singularité de chacune, et fonction des conditions économiques, des moyens contraceptifs disponibles, de la législation et du regard de la société. L'auteure apporte aussi un éclairage sur ce que les mères transmettent à leur enfant, sur leurs demandes ultérieures de nouvelles et de reprise, ainsi que sur les démarches de leurs enfants pour les retrouver. Ce livre qui s'inscrit dans l'histoire des femmes et l'histoire de l'enfance abandonnée rend visible les plus invisibles des femmes et montre combien loin d'être des mères indignes ce sont des mères courage. Leur histoire dit beaucoup du regard de la société sur les personnes en difficultés ou en dehors de la norme.