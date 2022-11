L'art de faire les choses jusqu'au bout

Tu as un rêve mais tu n'oses pas te lancer ? Une idée mais tu ne sais pas par où commencer ? Un projet mais tu as peur de te foirer ? Voici LE livre qu'il te faut pour passer à l'action ! A 20 ans, je me suis jeté à l'eau. A l'époque, personne ne pensait que YouTuber deviendrait un métier. Je ne savais pas ce qu'était un script, ni un montage. J'avais même du mal à parler devant une caméra. J'ai fait plein de conneries et j'ai appris de mes erreurs. Pour la première fois, je vais te dévoiler mes doutes, mes difficultés, mes boussoles, mes premiers succès. 10 ans plus tard, j'ai grandi. Et je veux t'apprendre à grandir toi aussi.