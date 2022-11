Cliniques méditerranéennes N° 106, 2022 : Cliniques en temps de guerre

" Pourquoi la guerre ? ", question débattue en son temps entre Einstein et Freud et plus actuelle que jamais en cette année 2022. Nous n'en avons jamais fini avec les guerres qui nous confrontent au dualisme pulsionnel de vie et de mort et à la jouissance du meurtre prescrit, autorisé. Guerre, attaques aussi contre la clinique au sein d'une civilisation qui reconnaît de moins en moins sa créativité, sa singularité, son humanité. Après une ouverture de ce numéro sur cette interrogation, les champs cliniques explorés à partir de textes spontanément adressés à la revue sont divers. Ils abordent des questions relatives au trauma, aux addictions, au somatique et aux soins palliatifs, au fait numérique et au sexuel, à la sexuation et aux violences sexuelles, à la migration et à l'histoire de la psychanalyse.