Journal de ma lignée familiale

Bien plus qu'un journal, un outil de libération des mémoires cellulaires Des pertes financières récurrentes ? Des difficultés à trouver l'amour ? Une tendance à l'autosabotage ? Votre famille cache peut-être des secrets et des souffrances qui se sont inscrits dans votre mémoire cellulaire. Leur charge énergétique et émotionnelle est telle que votre comportement s'en trouve altéré. Avec ce journal, vous allez libérer toute une lignée - votre lignée. Page après page, vous explorerez l'histoire de votre famille pour : mettre au jour les mémoires bloquantes ; apaiser les blessures ; donner des clés d'évolution à vos descendants. Ce journal est un cadeau que vous faites à vous-même et à vos proches, afin de laisser le passé derrière vous. Grâce au pouvoir thérapeutique de l'écriture, vous pourrez libérer la parole, pardonner et transmettre pour célébrer la résilience et les forces de votre lignée !