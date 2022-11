Oracle des animaux de pouvoir. 47 cartes à tirer pour petits et grands

Un oracle joliment illustré pour découvrir nos alliés animaux et nous appuyer sur eux pour avancer dans la vie. Cet oracle est conçu pour les adultes et les enfants de tout âge, accompagnés d'un adulte. Dans le druidisme, on considère que chaque être humain est né avec un animal qui va l'accompagner durant toute sa vie. On parle alors d'animaux de pouvoir, qui sont des protecteurs et des initiateurs. Mais d'autres animaux peuvent nous aider tout au long des étapes de notre vie. Cet oracle est composé de 47 cartes d'animaux de chez nous. Elles permettent de trouver son allié du jour, de découvrir son animal de pouvoir ou son animal ancestral, ou encore d'activer son bouclier animal. Sur chaque carte se trouve une illustration, ainsi que le nom de l'animal et une phrase qui résume son action. Dans le livret qui accompagne les cartes tu découvriras un message sur l'animal ainsi que des détails sur sa vie et aussi la médecine qui l'accompagne, c'est-à-dire l'énergie que l'animal a la faculté de déposer en toi. Le message est destiné aux adultes comme aux enfants.