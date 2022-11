Construction de maisons à ossature bois. Manuel technique professionnel, 6e édition

La maison à ossature bois fait preuve d'une facilité d'adaptation aux différents styles régionaux et répond aux diverses exigences de la construction telles que la durabilité, la résistance au feu, l'isolation thermique ou acoustique, le confort. Sestiné aux professionnels, ce manuel de référence a été actualisé par ses deux auteurs, l'enseignant et l'ingénieur. La sixième édition - entièrement à jour des normes, des nouveaux matériaux, des nouveaux procédés et de la nouvelle réglementation environnementale RE2020 prenant en compte l'impact carbone de la construction - contient, en détail, toutes les techniques, les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conception et la mise en oeuvre des constructions à ossature bois.