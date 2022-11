Histoires relaxantes pour enfants hypersensibles

Les enfants hypersensibles sont facilement submergés par des sensations exacerbées (aussi nommées hyperesthésies) et des émotions intenses, formant une sorte de tempête intérieure. Ils ressentent tout plus fort que les autres : les stimuli toujours trop nombreux pour eux, les stressent et les fatiguent. Ils ont aussi des difficultés à vivre en groupe et à se socialiser. L'hypersensibilité engendre un manque de confiance en soi qu'il ne faut pas négliger. L'enjeu pour les parents d'enfant hypersensibles est alors d'accueillir et d'apaiser leur émotions tout en veillant à ce qu'ils puissent s'épanouir auprès de leurs pairs. Répondant aux problématiques propres à l'enfant hypersensible - l'hyperesthésie, les émotions débordantes, l'endormissement, le lien au groupe, le manque de confiance en soi, la peur de la séparation -, cet ouvrage propose plus de 20 relaxations à écouter permettent à l'enfant d'apprivoiser son hypersensibilité et au parent d'avoir un quotidien plus serein.