Un extrait de conversations entre Noriyuki Ueda, éminent anthropologue, et le Dalai ? Lama. Des vérités et des réflexions pleines de bon sens et de sagesse sur le thème de la présence. Attachement. Vacuité. Compassion. Existence. Vous entendrez maintes fois ces termes dans les enseignements du Dalaï Lama présentés dans ce livre de sagesse. De nombreuses pratiques et méditations bouddhistes se concentrent sur "être dans le moment présent". Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Le Dalaï Lama parle d'attachement aux aux choses, aux personnes, à la mémoire, aux sentiments de colère et de ressentiment, aux objectifs futurs. "Etre attaché" signifie que nous ne sommes pas ici maintenant ; au contraire, nous vivons à travers ce que vers quoi notre attachement nous emmène. Le vide. Cela signifie-t-il que nous laissons tout partir ? Même les pensées présentes dans notre esprit ? Comment la compréhension de la vacuité nous aide-t-elle à être ici et maintenant ? Le Dalai Lama est clair : si nous ne sommes pas éduqués sur l'histoire passée et si nous n'avons aucun sens du futur, alors comment pouvons-nous avoir un avoir un "présent" ? Dans ce vaste débat, le Dalaï Lama parle de la nature de l'empathie, de la vacuité, de la compassion et de l'attachement, tout cela dans le but dans le but de nous dire : "Soyez ici". Lorsque nous sommes là, nous pouvons pratiquer la compassion dans le moment présent et nous concentrer sur la justice sociale maintenant. Quand nous sommes ici, nous ne sommes plus attachés à notre passé, nous ne sommes plus plus stressés par le futur, plus attachés à la souffrance. Etre ici signifie que nous trouvons le bonheur, la paix, et la plénitude de la vie. Ce livre a été rédigé à partir d'un entretien avec le Dalaï Lama, réalisé par Noriyuki Ueda, auteur, conférencier et anthropologue culturel japonais. Chercheur au Centre d'études bouddhistes de l'université de Stanford, il a donné une série de conférences sur le bouddhisme contemporain, au cours de laquelle ses étudiants l'ont interrogé : "Le bouddhisme peut-il répondre aux problèmes contemporains ? " Son entretien avec le Dalaï Lama donne un aperçu de la réponse.