50 exercices pour se libérer de la colère

La colère peut s'inviter à n'importe quel moment, à la maison avec les enfants, avec notre conjoint, au bureau mais aussi sur notre trajet matinal... Personne n'aime être en proie à l'énervement, ressentir de la colère ou de la rage. La colère est une émotion que nous voudrions pouvoir contrôler, ne plus subir lorsqu'elle nous submerge. C'est pourtant une émotion qui nous indique que quelque chose ne va pas. Ce livre nous aidera à découvrir ce qui se cache derrière une colère ponctuelle ou trop souvent ressentie, et la façon dont elle interagit avec les autres émotions, qui peuvent également la masquer. En 50 exercices, il nous donnera des clés pour la reconnaître, apprendre à l'exprimer pour mieux nous en libérer, en respectant nos limites et celles des autres.