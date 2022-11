Social Commerce. Réseaux sociaux, gaming, metaverse : à vos marques, foncez !

L'essor du commerce en ligne, la croissance exponentielle du commerce sur mobile, l'utilisation massive des réseaux sociaux et l'augmentation du nombre de gamers conduisent à l'émergence du Social Commerce, c'est-à-dire l'utilisation des médias numériques (réseaux sociaux, jeux vidéo, metaverses) pour développer ses ventes. Les marques, en exploitant les différents formats de ces plateformes - vidéos, Live Shopping, AR/VR, Influence Marketing, NFT... - peuvent transformer un consommateur de divertissement en consommateur de biens en l'amenant ingénieusement à l'acte d'achat. Le Social Commerce réinvente l'expérience client, il redéfinit le parcours d'achat. L'enjeu des marques est de conduire une stratégie de Social Commerce cohérente, sur l'ensemble des plateformes en proposant un parcours d'achat sans couture accompagné d'une expérience personnalisée, divertissante et convaincante. A la fin de cet ouvrage, le lecteur saura : - pourquoi il est important d'intégrer le Social Commerce dans sa stratégie de vente ; - quelles sont et comment fonctionnent les principales plateformes : réseaux sociaux, gaming et metaverses ; - comment réussir une campagne de Social Commerce, avec les bonnes pratiques et pièges à éviter.