Méditer avec l'art. 20 chefs-d'oeuvre en pleine conscience

Des études ont montré les effets de l'art sur le bien-être et l'appétence pour l'art s'est accentuée depuis la Covid. Cet ouvrage propose une approche immersive de l'art, qui intègre le corps et les émotions. Il s'agit de ressentir pour revenir à soi et reprendre son souffle dans un contexte où nous sommes souvent débordés. Après avoir rapidement présenté la méthode, il nous transporte virtuellement dans les capitales d'Europe, en nous présentant pas-à-pas une vingtaine d'oeuvres. Pleinement légitime dans son domaine, Marjan Abadie s'appuie sur son expérience pour nous livrer un guide original de méditation pleine conscience, accessible à tou. te. s. .