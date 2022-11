Passez au design thinking. Penser, construire et mener vos premiers ateliers de cocréation, 2e édition

Nouvelle édition entièrement mise à jour et enrichie Démarche créative par excellence, le Design Thinking est aujourd'hui plébiscité par de nombreuses entreprises et fait partie intégrante des processus de changement ou de l'émergence de nouvelles idées. Pourtant, il n'est pas simple de se lancer et la méthode manque : comment faire concrètement ? mener un "atelier" ? adopter une posture de facilitateur ? créer les conditions d'une bonne intelligence collective ? Autant de questions auxquelles ce livre hyper pratique répondra. - 60 outils indispensables à une démarche de Design Thinking pour être rapidement opérationnel en atelier. - 4 démarches-type de Design Thinking prêtes à l'emploi pour vous aider à démarrer. - Des témoignages concrets, des conseils d'experts et des partages d'expériences de start-up ou de grands groupes du CAC 40 pour vous inspirer et vous guider. - Des trucs et astuces pour "faciliter" les groupes en atelier. - Des schémas de synthèse des grandes notions pour mieux saisir l'esprit du Design Thinking. www. passezaudesignthinking. com