L'antre du diable

La nouvelle série du duo de choc Preston & Child (n°1 des ventes du New York Times), mêlant archéologie, suspense et enquête policière, met en scène la scientifique Nora Kelly et la jeune Corrie Swanson, du FBI. Par les créateurs de l'inspecteur Aloysius Pendergast, le Sherlock Holmes des temps modernes. La troisième enquête de Nora Kelly & Corrie Swanson Brutalement licenciée de son poste d'archéologue en chef à l'Institut de Santa Fe, Nora Kelly rebondit de façon pour le moins surprenante en acceptant la proposition du milliardaire Lucas Tappan : effectuer des fouilles sur le site de Roswell, où un ovni se serait écrasé en 1947 ! En fait de soucoupe volante, Nora découvre les corps de deux inconnus abattus d'une balle en pleine tête. Le crime est ancien, aussi l'agent Corrie Swanson du FBI est-elle appelée à la rescousse afin d'identifier les cadavres. A mesure que progresse l'enquête, les incidents se multiplient sur le site de fouilles, où Nora se refuse à croire au crash d'un engin extra-terrestre... en dépit d'indices concordants. Morts violentes et disparitions suspectes apportent bientôt la preuve qu'une force puissante est en action, prête à tout pour protéger certains secrets. Sans doute l'enquête la plus périlleuse de Corrie Swanson.