L'astronomie pour les nuls. 2e édition

La tête dans les étoiles ! Comment se forment les aurores polaires ? La vie existe-t-elle sur Mars ? Quand observer les étoiles filantes ? Notre Soleil va-t-il mourir un jour ? Qu'est-ce qu'un trou noir ? De la théorie du big bang à la description du système solaire, des astéroïdes aux trous noirs, L'Astronomie pour les Nuls propose une grande visite guidée de l'Univers. A la fois technique, amusant et facile d'accès, ce guide permet de se familiariser avec le cosmos et de profiter au maximum des observations du ciel grâce à de nombreux conseils de pros ! Découvrez comment Choisir son télescope Photographier les pluies d'étoiles filantes Découvrir les lunes de Jupiter et les anneaux de Saturne Observer la galaxie d'Andromède à l'oeil nu ... et bien plus encore !